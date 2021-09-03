Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругиненен заметила, что работодатели всегда выступают против повышения зарплат.

"Дорогие работодатели, всякий раз, когда правительство приходит с этом вопросом, начинается та же песня. Будьте честными, признайте это. В июне некоторые, сжав зубы, согласились на 703 евро, а другие не одобрили", – напомнила она.

В пятницу вопрос повышения минималки с 2022 года обсуждался на Трехстороннем совете. Вице-министр социальной защиты Витаутас Шилинскас сказал, что предлагается поднять минимум на 88 евро (13,6%), это самое большое повышение за всю историю Литвы.

Ранее обсуждалось повышение минимума до 703 евро, а сейчас - до 730 евро.

"Повышение минималки может даже снизить безработицу (особенно на фоне нехватки рабочей силы), это заставляет работать даже тех, кто долгое время сидит дома", – сказал Шилинскас. Он сказал, что минимум в Литве должен стать больше, чем в Латвии и Эстонии.

"В Латвии минимум "на руки" составляет 500 евро, в Литве сейчас около 518 евро, в Эстонии – 546 евро, в России – 130, в Беларуси – 110 евро. Явно, что выбранное нами западное направление оправдывает себя", – сказал вице-министр.

"Мы - заложники, нами жертвуют ради порочного решения правительства. Социальный диалог в Литве ухудшается, мы еще никогда не были в таком плохом положении, как сейчас. Да, средняя зарплата растет, но мы видим, что этот рост наблюдается в публичном секторе. В частном такого роста нет. Общая картина искажена. Я думаю, надо это учитывать. Для меня это тотально политическое решение. Близится 10 сентября, и правительство, явно хочет бросить большую о вкусную конфету, чтобы снять напряжение. Надо сделать это решение экономическим", – сказал Арлаускас.

Ругинене сказала, что ничего нового от работодателей не услышала.

"Все то же самое. Нежелание повышать зарплаты. Для каждого работника это важный шаг. С 1 января у людей должны увеличиться зарплаты. Мы уже сейчас отстаем от инфляции. Сейчас уже все плачут, что некому работать, надо везти людей из Украины и Беларуси. Если не будет нормальных зарплат, нормальных условий, работников не будет", – сказала она, напомнив, что минимум предлагали повысить до 750 евро, поэтому 730 - это компромиссный вариант.

Сейчас минимальная зарплата в Литве составляет 642 евро "на бумаге".

В пятницу Трехсторонний совет, представляющий интересы правительства, работодателей и работников не договорился о повышении минимальной месячной заработной платы (ММЗ) с января 2022 года.

Основная часть профсоюзов поддержала предложение правительства повысить ММЗ на 88 евро (на 13,7%) – с 642 до 730 евро, однако работодатели с этим не согласились, они возмущались тем, что правительство изменило свое прежнее предложение, не консультируясь с Трехсторонним советом.

Часть представителей профсоюзов также считают, что нет смысла дискутировать в рамках совета.

Если Трехстороннему совету не удастся прийти к компромиссу, окончательное решение примет правительство.