Самое большое пособие по безработице в Литве - 1000 евро: кто его получает?

Пособия могут получать те люди, которые были застрахованы на случай безработицы и платили взносы в "Содру" сами или эти взносы за них платил работодатель. Пособие полагается те, у кого за 30 последних месяцев есть стаж не меньше 12 месяцев.
Пособие по безработице начисляется на 8 день после получения статуса безработного, его платят в течение 9 месяцев. Постепенно пособие уменьшают. Среднее пособие сейчас составляет 458 евро, минимальное – 220–260 евро (его получают 3500 человек). Самое большое пособие – 1020–1060 евро получают 800 человек.
Пособие по безработице состоит из двух частей - постоянной и переменной. В этом году постоянная часть пособия равна 195,47 евро, это 23,27% от минимальной зарплаты, которая действует на момент выплаты пособия. Переменная часть зависит от прежних доходов человека. Эта переменная часть пособия постепенно уменьшается.
В 1–3 месяцы она составляет 38,79% от средних доходов человека, в 4–6 месяцы – 31,03%, а 7–9 месяцы – 23,27%.
Таким образом, чем больше была зарплата у человека, тем больше пособие он получает.
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