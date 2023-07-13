Саммит НАТО завершился, но Старый город еще закрыт

Вильнюсский общественный транспорт тоже в четверг бесплатный и ездит по другому графику.

В четверг ограничения еще действуют в Старом городе и около аэропорта.

Муниципалитет сообщал, что в Старом городе ограничения действуют 10-13 июля включительно. Движение изменено на ул. Вильняус (от Зеленого моста до проспекта Гедиминаса), на проспекте Гедиминаса (от ул. Вильняус до Йогайлос), на ул. Йогайлос, Пилимо, Базилиону, M.Даукшос, Аушрос Варту, Субачаус, Майронё, Жвяю, Калварию (от проспекта Конституциёс до Зеленого моста), на ул. Баравико, В.Насвичё, A.Насвичё, Упес (от ул. А.Насвичё до моста Гележинё Вилко).

В эти дни движение (автомобилей, самокатов, велосипедов и др.) будет запрещено на проспекте Гедиминаса, ул. А.Сметонос, А.Якшто, Васарё 16-осёс (от Шермукшню до Памянкальнё), A.Ротундо, Кражю, Гинею, A.Тумено, A.Гоштауто (от A.Тумено до моста Любарто), Упес (от Зеленого моста до ул. ул. A.Насвичё), A.Юозапавичаус, Слуцко, Ринктинес (от моста Миндаугаса до ул. Шермукшню).