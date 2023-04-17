Саммит НАТО в Вильнюсе: жителей каких районов столицы ждет больше всего неудобств?

"Основная весть, об этом говорили с самого начала, за несколько месяцев город не перестроят и никаких существенных перемен не будет. Но кое-что, за что в ответе муниципалитет, мы сделаем, эти работы уже начаты или запланированы", – сказал Бенкунскас.

"В первую очередь это вопрос инфраструктуры – ремонт самых плохих улиц или инфраструктуры, например, пешеходных дорожек, сети освещения, там, где будут перемещаться гости из аэропорта и в другие места", – пояснил мэр. По словам Бенкунскаса, займутся и ландшафтом.

"Мероприятие намечено на лето, когда Вильнюс будет зеленым, поэтому нужно позаботиться о ландшафте, чтобы были цветы. Это будет сделано, коллеги работают", – заверил мэр.

По его словам, один из существенных моментов во время саммита - ограничение движения, они доставят жителям немало неудобств. По словам Бенкунскаса, об ограничениях информируют заранее.

"Еще одна сфера, наверное, самая существенная, она коснется горожан, особенно жителей центра и тех мест, где пройдут мероприятия, это ограничение движения. Мы к этому тоже готовимся, схемы сейчас готовят, это будет несколько дней, а может, целая неделя, когда жители столкнутся с разными неудобствами", – отметил Бенкунскас.

"Поэтому мы сразу предупреждаем. Это не новость, у нас бывают летние мероприятия, мероприятия в начале осени, когда бывают разные ограничения, будут они и на этот раз", – сказал мэр.

Бенкунскас прибавил, что подробные схемы жителям представят позже.

"Но об этом позже, планы будут подготовлены, представлены заранее, обо всем расскажут", – продолжил мэр.