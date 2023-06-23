Саммит НАТО: сообщают о схеме движения вокруг аэропорта, что ждет пассажиров

Во время саммита НАТО пассажиров, которым надо попасть в аэропорт, просят пользоваться бесплатным общественным транспортом. Кроме того, 10–13 июля LTG Link возобновит железнодорожный маршрут Вильнюс-Вильнюсский аэропорт. Планируется, что в эти дни поезда на этом маршруте будут ходить 24-36 раз в день.

Напомним, что во время саммита НАТО в Вильнюсе будут проводить дополнительные проверки и требования безопасности, разные ограничения. Проверки и ограничения вокруг аэропорта начнут действовать за несколько дней до саммита, который состоится 11-12 июля.

Вся важнейшая информация о работе аэропорта есть на сайте Вильнюсского аэропорта.

Представители Литовских аэропортов отмечают, что определенные опоздания могут быть и до саммита, а также сразу после его окончания.