23 июня 2023 г. 10:58

Саммит НАТО: сообщают о схеме движения вокруг аэропорта, что ждет пассажиров

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Литовские аэропорты представили схему движения и прибытия в Вильнюсский аэропорт для пассажиров, у которых есть билеты на рейсы до закрытия воздушного пространства для всех, кроме коммерческих рейсов по случаю саммита НАТО. Сообщается, что пассажиры и их близкие смогут попасть в аэропорт по другому маршруту, а не по тому, который подготовлен важнейших делегаций саммита.

Во время саммита НАТО пассажиров, которым надо попасть в аэропорт, просят пользоваться бесплатным общественным транспортом. Кроме того, 10–13 июля LTG Link возобновит железнодорожный маршрут Вильнюс-Вильнюсский аэропорт. Планируется, что в эти дни поезда на этом маршруте будут ходить 24-36 раз в день.

Напомним, что во время саммита НАТО в Вильнюсе будут проводить дополнительные проверки и требования безопасности, разные ограничения. Проверки и ограничения вокруг аэропорта начнут действовать за несколько дней до саммита, который состоится 11-12 июля.

Eismo schema aplink Vilniaus oro uostą per NATO viršūnių susitikimą

Вся важнейшая информация о работе аэропорта есть на сайте Вильнюсского аэропорта.

Представители Литовских аэропортов отмечают, что определенные опоздания могут быть и до саммита, а также сразу после его окончания.

Саммит НАТО пройдет в Литве в первый раз. Это будет самым большим мероприятием за всю историю Литвы, на нее приедут 40–50 зарубежных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

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