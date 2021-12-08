Самая популярная вакансия за границей: 1700 евро и никаких особых требований

"По данным CV bankаs, в базе данных есть 3% объявлений о работе за границей", – сказала представитель Headex Тома Стонкене.

Требуются в основном управляющие и руководители, упаковщики, монтажники-сборщики, столяры-отделочники и электрики.

"Сейчас больше всего рабочих мест предлагают в Германии, Нидерландах и Норвегии. Однако, согласно прогнозам, до 2030 г. только на производстве в глобальном масштабе будет не хватать почти 8 млн. работников. Единственная страна, в которой в 2030 г. будут работники начального уровня - Индия. Европа и находящиеся рядом с ней Скандинавские страны – не исключение. Компаниям придется искать решение проблемы, поскольку уже сейчас ведется борьба за привлечение работников", – прогнозирует представитель Headex.

Она заметила, что сейчас доминируют объявления о вакансиях в Литве.

"В Литве сейчас много свободных вакансий. Особым интересом пользуются такие вакансии, как кладовщик/работник на производстве/ управляющий, обычно в таких случаях от кандидатов не требуются специфические знания и навыки. По сути в Литве упор ставится на саму позицию, а за границей люди выбирают компанию, чтобы была надежной, поэтому на объявления о работе за границей безработные реагируют осторожнее", – заметила Стонкене.

Что касается зарплат, то сейчас разница между зарплатами в Литве и за границей в среднем составляет больше 35%. Максимальная разница - 40%, это зарплаты руководителей и работников строительного сектора.

Разница в зарплатах неквалифицированных работников составляет до 20%.

Вот пара популярных вакансий за границей:

1. Предлагается работа по починке поддонов в Голландии.

Дневная смена.

Компания предлагает:

- бесплатное проживание в квартирах с удобствами, интернетом;

- компенсируется дорога Литва-Нидерланды-Литва;

- зарплата зависит от проделанной работы;

- все социальные гарантии;

- 1700-2200 евро/в месяц "на руки".

Это предложение в три раза популярнее обычных предложений о работе за границей. "Вероятно, людей привлекает относительно высокая зарплата (от 1700 евро) и незначительные требования к кандидатам", – обобщила Стонкене.

2. Работа для сборщиков товаров для животных в Бельгии.

С понедельника по пятницу по 8 ч. в ночную смену.

Компания предлагает:

- физически легкую работу;

- столовая на рабочем месте с бесплатными напитками;

- рабочую одежду;

- компенсируется дорога Литва-Бельгия-Литва;

- бесплатное проживание в приличных квартирах с удобствами и интернетом;

- 1800-2000 евро/в месяц "на руки".

"Вакансия пользуется популярностью, несмотря на ночную смену. Кандидатов, вероятно, привлекает и страна, поскольку обычно предложения поступают из Нидерландов, Германии и Норвегии", – прокомментировала Стонкене.