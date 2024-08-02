2024.08.02 07:04

Самая красивая терраса Вильнюса приглашает на концерты

 
ru.DELFI.lt
Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Начался третий месяц лета, а сезон террасы Elektrinės еще отсчитывает вторую половину – в августе горожан и гостей столицы ждут концерты и мероприятия, пишет портал madeinvilnius.lt.

Директор Музея энергетики и техники M.Бистрицкас сказал, что это лето - рекордное.

„Обновленная терраса с видом на Старый город и концерты на ней стали популярными среди горожан. Мы рады, что проходит так много“, – сказал он.

ПРОГРАММА

2 августа 20:00 ч. Bitter Roots; 21:00 ч. – Judu“ (БЕСПЛАТНО);

6 августа Аргентинские танцы (БЕСПЛАТНО);

7 августа 19:00 ч. Интеллектуальная игра „Архимед и его время“. (Требуется предварительная регистрация, здесь)

9 августа 19:30 ч. Aistė Lukk; 20:45 ч. Karolina Mona; (БЕСПЛАТНО)

10 августа 19:30 ч. Вилюс Попендикис (билеты на bilietai.lt)

11 августа „Mood sellers“ (билеты на PayseraTickets.lt).

15-17 августа Цикл концертов „Горизонт“ (БЕСПЛАТНО)

18 августа 18:00 ч. Французский музыкальный вечер (БЕСПЛАТНО)

21 августа 20:00 ч. Garbanotas (билеты на PayseraTickets.lt)

22 августа 20:00 ч. Shi Shi (билеты на PayseraTickets.lt)

23 августа 19:00 ч. „Perfect Nemesis“, 20:20 val. – „Dievaži“ (БЕСПЛАТНО)

24 августа 18:00 ч. SNATCH – DJ duetas (БЕСПЛАТНО)

28 августа 19:00 ч. выступление исполнителей „Perfaratar Music lab“ (БЕСПЛАТНО)

29 августа 19:00 ч. „Sirupas“ (билеты на bilietai.lt)

30 августа 20:00 ч. Nojus Kooperativ (БЕСПЛАТНО)

Терраса „Elektrinė. Terasa“ находится на последнем этаже Музея энергетики и техники, над бывшей электростанцией. Ее ежедневно с 10 до 18 ч. могут посетить посетители музея, а с 18 ч. все желающие вильнюсцы и гости города.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии