aA
Прошлая ночь была самой холодной в Литве этой зимой. По данным meteo.lt, холоднее всего было в Шедуве (-27,5), Кибартай (-27,3), Укмерге (-26,9) и Биржай (-25,7). Теплее всего - в Тельшяй (-20,4) и на побережье: в Клайпеде -20,5, в Ниде -18,5.
Самая холодная ночь этой зимы: местами температура опустилась ниже -27 градусов
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным meteo.lt, 17 января 1940 года в Вильнюсе был установлен рекорд: тогда похолодало до -37,2 градусов.

Самая холодная ночь этой зимы: местами температура опустилась ниже -27 градусов
© meteo.lt
Статьи по теме:
Зимние холода в Литве задержатся  (2)
Студеная погода жителей не напугала: семьи с детьми собрались на горках  (2)

В воскресенье вблизи Литвы появятся зоны повышенного давления. Порадует солнце, сильного снега не ожидается. После холодной ночи днем ​​самая высокая температура во многих местах достигнет 15-17 градусов мороза, в западных районах холода будут несколько мягче, а у моря достигнет температура опустится до 9-11 градусов.

В ночь на понедельник по-прежнему будет преобладать сухая, спокойная, но холодная погода. Температура опустится до 16-21, в южных районах местами даже до 24 градусов ниже нуля. У моря холод будет мягче - 12-14 градусов мороза.

В понедельник облачность увеличится, местами пойдет снег. Ветер будет дуть с юга, юго-запада, но останется слабым.

Во вторник снега будет немного, не так холодно, но ожидается сильный южный, юго-восточный ветер.

С понедельника ожидается, что холода начнут уходить на юг и юго-восток, но в первую очередь это почувствуют северные балтийские соседи (Финляндия, Эстония и Латвия).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве прогнозируют сильную стужу, на что обратить внимание (6)

В ближайшие дни в Литве будет холодно. Синоптики...

TOP новостей

Борис Вишневский

Российский политик: страны Балтии - пример того, как можно жить без советской империи (165)

Литва отмечает тридцатилетие январских событий 1991...

Литва и еще 5 стран призывают Брюссель надавить на BioNTech/Pfizer: это ставит под угрозу процесс вакцинации (150)

Литва и другие Балтийские и Северные страны в пятницу...

Коронавирус в Литве: 836 новых случаев, 26 человек умерли (21)

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 836 новых...

Клайпедчане ринулись к морю: увиденные пейзажи вызвали восхищение

Тысячи клайпедчан не устояли перед непреодолимым...

Чаплинскас пояснил, что надо предпринимать в борьбе с коронавирусом: странно, что одну стратегию в Литве пока не применяют (62)

Литва обсуждает новую стратегию тестирования от...