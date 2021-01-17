Самая холодная ночь этой зимы: местами температура опустилась ниже -27 градусов

По данным meteo.lt, 17 января 1940 года в Вильнюсе был установлен рекорд: тогда похолодало до -37,2 градусов.
В воскресенье вблизи Литвы появятся зоны повышенного давления. Порадует солнце, сильного снега не ожидается. После холодной ночи днем самая высокая температура во многих местах достигнет 15-17 градусов мороза, в западных районах холода будут несколько мягче, а у моря достигнет температура опустится до 9-11 градусов.
В ночь на понедельник по-прежнему будет преобладать сухая, спокойная, но холодная погода. Температура опустится до 16-21, в южных районах местами даже до 24 градусов ниже нуля. У моря холод будет мягче - 12-14 градусов мороза.
В понедельник облачность увеличится, местами пойдет снег. Ветер будет дуть с юга, юго-запада, но останется слабым.
Во вторник снега будет немного, не так холодно, но ожидается сильный южный, юго-восточный ветер.
С понедельника ожидается, что холода начнут уходить на юг и юго-восток, но в первую очередь это почувствуют северные балтийские соседи (Финляндия, Эстония и Латвия).
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