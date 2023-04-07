Самая дорогая Пасха за 10 лет, что ждет дальше?

По словам представителя портала Pricer.lt Пятраса Чепкаускаса, за исключением нескольких подешевевших продуктов, цены на остальные товары за год выросли еще на 30%: "Жители должны готовиться к тому, что потратят на 20-30% больше, чем в прошлом году. Если в прошлом году корзина продуктов обошлась в 150 евро, то в этом будет стоить 200 евро".

Что касается яиц, то в прошлом году 10 шт стоили 0.79–0.89 евро, в этом самые дешевые белые яйца стоят 1,35 евро, обычная их цена 1,39 евро.

Чепкаускас заметил, что в этом году немного подешевело подсолнечное масло (в прошлом году в конце марта оно стоило 2,50 евро, а сейчас – 2,40 евро), во время акций иногда масло бывает 1,99 евро. Значительно подорожал сахар – в прошлом году сахар стоил 0,55 евро, а в этом году обычная цена 0,99 евро.

Между тем экономист Александр Изгородин сказал, что основная причина цен – рост потребления и зарплат: "Если посмотрим, что происходит на рынке, то многое говорит против роста цен. Например, цены на электричество и газ снизились, цена на нефть сильно не выросла.

Единственная составляющая, которая сейчас обуславливает относительно высокие цены на продукты - зарплаты. Суть их простая – работники из-за высокой инфляции оказывают давление на компании, те повышают зарплаты, я думаю, это касается и пищевой промышленности. <...> Я с осторожностью надеюсь, что, возможно, летом мы в отдельных сегментах увидим уменьшение цен за счет снижения цен на газ и электричество, удобрения и зерно. В Европе сейчас зерна достаточно, я сказал бы, его даже избыток".

Что касается прогноза на будущее, Изгородин сказал, что в секторе услуг на снижение инфляции рассчитывать пока не стоит, если летом начнется рецессия, то в начале следующего года центробанкам придется поощрять экономику. Кроме того, видно оживление экономики Китая, вероятно, это еще больше проявится в начале 2024 года.

Немалая часть литовцев перед Пасхой едет за покупками в Польшу. Чепкаускас сказал, что там продукты в среднем на 30% дешевле.

Собеседник сказал, что экономия - это тоже работа, значит, перед поездкой в Польшу, надо изучить акции, запланировать покупки, это помогло бы сэкономить гораздо больше средств.

"Если ехать из Вильнюса, можно сэкономить 100 евро, если купить в Польше товары за 300 евро. Польская статистика показывает, что больше половины покупателей - люди, живущие в 50 км от границы", – сказал представитель Pricer.lt.

Чепкаускас сказал, что инфляция цен на продовольственные продукты составляет 30%. Он заметил, что люди покупают меньше, но выбирают аналогичные более дешевые товары. Экономист заметил, что пока есть совет для желающих сэкономить – он один и простой: перед тем, как идти в магазин, проверьте, где какие цены.