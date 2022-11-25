Самая большая медиана зарплат в Литве за октябрь – 12 300 евро

В литовском отделении американской компании Google медиана зарплат 20 работников в октябре была 10 300 евро, а средняя зарплата – 11 600 евро.

Медиана зарплат 56 работников компании ИТ (она сообщала об уходе из Литвы) Uber Lithuania Software and Development в октябре составляла 7900 евро, средняя зарплата - 7500 евро.

Медиана зарплат 35 работников литовского отделения датского стартапа Podimo составляла 6600 евро, а средняя зарплата - 6100 евро, а 66 работников Railsbank Technology - соответственно 6700 и 6500 евро, 34 работников компании ИТ Cast AI Baltic – соответственно 6400 и 6800 евро, 51 работника литовского отделения канадской Shopify – соответственно 5900 и 6200 евро.

Медиана зарплат 23 работников компании Ideal Team Group составила 6000 евро, а средняя зарплата 5500 евро.

Медиана зарплат 32 работников дочерней компании Pernod Ricard - Pernod Ricard Lietuva составила 5900 евро, а средняя зарплата – 8900 евро, а 59 работников компании Oracle – соответственно 5800 и 6700 евро.