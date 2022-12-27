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Медиана зарплат в литовском отделении немецкой компании BASF (работают 23 человека), в ноябре была самой большой в Литве – она составляла 10 000 евро "на бумаге", а средняя зарплата составляла – 9200 евро, сообщает "Содра".
Самая большая медиана зарплат в Литве в ноябре составила 10 000 евро
© DELFI / Andrius Ufartas

Уходящая из Литвы компания Genius Sports, в которой в ноябре работали 30 человек, в ноябре выплатила средние зарплаты в размере 9700 евро (медиана зарплат в компании была 9400 евро). Медиана зарплат 23 человек в компании ИТ Chronosphere (основана бывшими работниками Uber) составляет 9300 евро, а средняя зарплата – 9100 евро "на бумаге".

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В компании GEA Baltics работают 39 человек. Медиана зарплат в этой компании составляет 8700 евро, а средняя зарплата – 11 000 евро, 50 работников уходящей из Литвы компании ИТ Uber Lithuania Software and Development в ноябре получали среднюю зарплату 8100 евро "на бумаге", медиана зарплат составляла 7700 евро.

Медиана зарплат 20 работников литовского отделения Google в ноябре была 7700 евро, а средняя зарплата была 8400 евро. Медиана зарплат 97 работников компании Lifodas в ноябре была 7000 евро, а средняя зарплата составляла 8200 евро.

Медиана зарплат 62 работников компании Railsbank Technology составляла 6900 евро, а средняя зарплата была 6700 евро "на бумаге".

Медиана зарплат 36 работников датского стартапа Podimo в ноябре составила 6600 евро, средняя зарплата - 6400 евро "на бумаге", а медиана зарплат 45 работников Servier Pharma составила 6600 евро, а средняя зарплата 9200 евро "на бумаге".

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