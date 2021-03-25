Сабатаускайте на пост контролера предложила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Молодую женщину критикуют за возможную договоренность между правящими и оппозиционной фракции соцдемов, членом которой является отец кандидата Юлюс Сабатаускас.

"Я очень ценю данное мне в семье воспитание, для меня моя семья очень важна, думаю, мне привили подходящие ценности. Я - глава независимой неправительственной организации, которая много лет работает в этой сфере, думаю, у меня есть необходимая компетентность и знания в общении с разными общинами, чтобы распознать случаи дискриминации",– сказала журналистам Сабатаускайте.

Она ответила и на замечание депутата Миндаугаса Пуйдокаса в связи с якобы заключенным за границей однополым браком.

"Я никогда не делала тайны из моей личной жизни, но публично я ее не комментирую. Думаю, у меня есть право на личную жизнь", – сказала Сабатаускайте.

25 марта глава Литовского центра по правам человека, юрист Бируте Сабатаускайте назначена контролером равных возможностей.

Агитировавшие голосовать за кандидата политики подчеркивали ее опыт в сфере прав человека и компетенции юриста, выступавшие против ее кандидатуры парламентарии говорили, что она будет пристрастной из-за ангажированности в вопросах сексуальных меньшинств.

С 2010 г. она работала в Литовском центре по правам человека. Директором центра ее назначили в 2013 году.

Срок полномочий контролера Агнеты Скарджювене истек в июне 2020 года.

По закону контролером может стать гражданин Литвы с безупречной репутацией, с высшим образованием и не менее чем 10-летним стажем работы юриста.

Срок полномочий контролера - 5 лет. Кандидата на этот пост предлагает спикер парламент Литвы.