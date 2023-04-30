С завтрашнего дня — важные изменения ПДД: объяснили, как изменится порядок движения

Министерство транспорта, в дополнение к улучшениям, запланированным для определения движения участников дорожного движения в транспортном потоке, также запланировало несколько изменений, касающихся дорожных знаков. Правда, после утверждения правительством этих изменений, планируется, что изменения, касающиеся дорожных знаков, вступят в силу не сейчас, а с 1 ноября.

Изменения вступают в силу с 1 мая

Поправки предусматривают, что водителям, участвующим в движении (за исключением случаев, когда транспортное средство стоит на месте), запрещается пользоваться устройствами мобильной связи, если они используются руками. Исключение составляют случаи, когда устройства мобильной связи эксплуатируются с помощью аппаратуры громкой связи или автомобиля, либо когда устройство мобильной связи закрепляется в специальном держателе. Подчеркивается, что исключение для использования при неподвижном транспортном средстве распространяется только на длительные остановки, но не применяется при остановке в пробке, на красный свет, при проходящих пешеходах и т. д.

Во избежание недоразумений на велодорожках установлены исключения для движения пешеходов по велодорожкам. Поправки предусматривают запрет пешеходам двигаться по велодорожке по аналогии с запретом велосипедистам пересекать проезжую часть на пешеходных переходах. ПДД устанавливает, что пешеходы могут пересекать велосипедную дорожку или полосу движения, перейдя на другую их сторону, а также пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке, если на дороге нет тротуара или пешеходной дорожки. В этих случаях пешеходы должны идти так, чтобы не мешать движению велосипедистов.

Обновлены также правила дорожного движения в жилой зоне и на парковках. Установлено, что автомобилям запрещен обгон в жилой зоне, во дворах жилых домов и на парковках. Кроме того, во избежание возможных злоупотреблений ПДД устанавливает четкий и недвусмысленный запрет на остановку и стоянку на парковочном месте, предназначенном только для транспортных средств, отмеченных знаком “Инвалид” или парковочной картой для инвалидов.

После вступления изменений в силу снимается запрет на обучение вождению в жилых районах (по действующим правилам, водительский экзамен может проводиться в жилой зоне, но обучение водителей в этой зоне запрещено, поэтому будущий водитель транспортного средства не приобретает необходимые и нужные каждому водителю практические навыки вождения).

Уточнено, что водитель транспортного средства, выезжающий на проезжую часть из жилой зоны, обязан уступать дорогу приближающимся к нему транспортным средствам, а также пешеходам, направление движения которых он пересекает.

Согласно измененным положениям ПДД, требование двигаться в один ряд и как можно ближе к правому краю полосы движения не распространяется на велосипедистов в жилой зоне. Пешеходам на парковках разрешается передвигаться по всей проезжей части, но они не должны мешать движению транспортных средств. Если есть пешеходный переход, необходимо использовать его. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на стоянках.

Также уточняется, что если поворот или разворот возможен с одной полосы движения, водитель может выбрать любую полосу движения проезжей части, на которую он поворачивает.

Поправки к ПДД уравняли требования к водителям всех типов четырехколесных транспортных средств. Установлено, что на водителя колесного трактора (категория Т3б), который выполнен на базе четырехколесной конструкции и не имеет кузова (кабины), распространяются требования, предъявляемые к четырехколесным транспортным средствам: он обязательно должен надевать шлем и управлять автомобилем обеими руками, запрещено движение по трассе и шоссе, а также перевозка детей до 12 лет.

В ПДД включена новая рекомендация по перевозке ребенка на автомобиле. Рекомендуется, чтобы ребенок перевозился в специальном кресле лицом по ходу движения автомобиля как можно дольше, как указано производителем сиденья. Таким образом, можно перевозить ребенка в кресле нового типа гораздо дольше (по крайней мере, до 15-месячного возраста), в целях безопасности необходимо учитывать требования и рекомендации, указанные производителями кресел. Важно, чтобы ребенок перевозился в специальном кресле, адаптированном под его рост и вес.