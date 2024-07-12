С запада идет циклон: приближается еще одна гроза

Днем кратковременные дожди с грозами охватят другие районы Литвы. Местами осадки будут сильными, ожидаются грозы, местами прогнозируют град. Во время грозы будет усиливаться ветер до 15­­–20 м/с. На западе будет 24–27, а в других районах 28–33 градусов тепла.