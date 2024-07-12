С запада идет циклон: приближается еще одна гроза

Днем кратковременные дожди с грозами охватят другие районы Литвы. Местами осадки будут сильными, ожидаются грозы, местами прогнозируют град. Во время грозы будет усиливаться ветер до 15–20 м/с. На западе будет 24–27, а в других районах 28–33 градусов тепла.
В ночь на воскресенье небольшие дожди пройдут на юго-востоке Литвы, ожидаются грозы. Будет ветрено, местами порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Ночью будет 13–18 градусов тепла.
В воскресенье днем ожидается переменная облачность, после обеда станет ясно. Вероятность осадков невелика. Днем до 30 градусов тепла. В большинстве районов будет 23–28 градусов.
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