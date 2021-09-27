15 сентября правительство Литвы одобрило поправки к ПДД, в их числе и поправки к правилам парковки у многоквартирных домов – будет запрещена парковка у выезда со дворов, в 5 м от въезда.
Несмотря на то, что такая парковка у поворота ухудшает видимость, жителей такой порядок возмущает, поскольку места для парковки не хватает.
Это особенно актуально жителям старых домов, где не хватает мест для парковки.
Между тем главный инженер Вильнюса Антон Никитин подчеркнул, что такие перемены нужны не только ради безопасности, но и для удобства пешеходов.
"Мы хотим привести в порядок не только дороги, но и пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Станет понятнее, где можно парковаться, а где нельзя. Надо понимать, что места парковки ниоткуда не появляются, что дворы - не резиновые. Город, например, может оборудовать больше мест для парковки, постепенно пересматривая ситуацию. А сами жители могут пользоваться программой соседства и с помощью города оборудовать дополнительные места для парковки", – заметил собеседник.
Delfi напоминает, что, согласно подготовленным Министерством транспорта поправкам, появятся "велосипедные улицы", зоны медленного движения на улицах старого города или курортов. Там велосипедисты смогут ехать в любом месте дороги, не обязательно у правого края дороги, введен запрет на обгон, допустимая скорость движения составит до 30 км/ч.
Появится новый знак, который ограничит движение моторных велосипедов и электромобилей в местах, где много пешеходов.
В числе изменений - запрет на парковку на въездах во дворы жилых домов (5 м от поворота).
Появятся и другие ограничения - ограниченное время заправки электромобилей, введут полосу A+ и т.д.
Большая часть новшеств вступит в силу с 1 июня 2022 года, а часть - с января 2022 года.
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