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В сентябре в Литве приняли ряд поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). Одна поправка особенно актуальна для жителей вильнюсским многоквартирных домов: это запрет на парковку у выезда со дворов. Как все будет выглядеть в реальности?
Automobilių statymo pakeitimai
Automobilių statymo pakeitimai
© DELFI montažas

15 сентября правительство Литвы одобрило поправки к ПДД, в их числе и поправки к правилам парковки у многоквартирных домов – будет запрещена парковка у выезда со дворов, в 5 м от въезда.

Несмотря на то, что такая парковка у поворота ухудшает видимость, жителей такой порядок возмущает, поскольку места для парковки не хватает.

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Это особенно актуально жителям старых домов, где не хватает мест для парковки.

Kiemo ir gatvės sankirta
Kiemo ir gatvės sankirta
© Susisiekimo ministerija

Между тем главный инженер Вильнюса Антон Никитин подчеркнул, что такие перемены нужны не только ради безопасности, но и для удобства пешеходов.

"Мы хотим привести в порядок не только дороги, но и пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Станет понятнее, где можно парковаться, а где нельзя. Надо понимать, что места парковки ниоткуда не появляются, что дворы - не резиновые. Город, например, может оборудовать больше мест для парковки, постепенно пересматривая ситуацию. А сами жители могут пользоваться программой соседства и с помощью города оборудовать дополнительные места для парковки", – заметил собеседник.

Delfi напоминает, что, согласно подготовленным Министерством транспорта поправкам, появятся "велосипедные улицы", зоны медленного движения на улицах старого города или курортов. Там велосипедисты смогут ехать в любом месте дороги, не обязательно у правого края дороги, введен запрет на обгон, допустимая скорость движения составит до 30 км/ч.

Появится новый знак, который ограничит движение моторных велосипедов и электромобилей в местах, где много пешеходов.

В числе изменений - запрет на парковку на въездах во дворы жилых домов (5 м от поворота).

Появятся и другие ограничения - ограниченное время заправки электромобилей, введут полосу A+ и т.д.

Большая часть новшеств вступит в силу с 1 июня 2022 года, а часть - с января 2022 года.

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