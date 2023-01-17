С января в Литве действуют новые данные переоценки ценности земли, в среднем цены выросли на 43%

ЦР проводить переоценку ежегодно. По действующим законам, каждых пять лет меняется налог на землю, в зависимости от новых данных о ценности земли.

По действующему закону, в зависимости от установленной 1 января 2023 г. стоимости, налоги будут платить до 2027 года.

В общей сложности ЦР оценил больше 2,5 млн. земельных участков.

"Общая стоимость всей земли - около 36 млрд. евро. За последние 5 лет стоимость выросла на 43%. Больше всего – на 77% – за это время подорожала земля сельскохозяйственного назначения, коммерческая земля подорожала на 33%, промышленного назначения – на 28%, жилые территории – 26%, дачные участки – на 23%", – сказала представитель ЦР Лина Канишаускене.

Если владельцы земли не согласны с установленной ЦР стоимостью – то до 31 марта они могут представить заявление и попросить считать реальной стоимостью рыночную стоимость участка, которая была установлена путем индивидуальной оценки. Вместе с заявлением владелец земли должен представить отчет об индивидуальной оценке.

Заявления, полученные в 2023 г., будут рассматриваться в течение 4 месяцев со дня получения.