С января в Литве будут продавать товары с истекшим сроком годности: торговцы боятся отравлений

Надпись на упаковке "Лучше до..." означает, что после указанной даты еще можно употреблять продукт, но его качество ухудшается. Парламент Литвы решил, что с Нового года такие товары можно продавать.
"Может, сахар я и купил бы, не знаю. Когда подумаешь, что сахар стоит дома, ты не смотришь на его срок годности", – сказал один покупатель.
"У меня есть животное, я кормлю птиц, да, это меня привлекло бы", – сказала покупательница.
Но не все разделяют ее мнение.
"А зачем это нужно? Я зарабатываю, сколько мне нужно. Я бы не покупала", – сказала другая собеседница.
Депутаты утверждают, что такой порядок помогает снизить количество выбрасываемых отходов и уже оправдал себя в других странах.
"Наверное, в 10 странах уже действует такой порядок, некоторые его обсуждают. Самые прогрессивные тут Скандинавские страны", – сказала депутат Ева Пакарклите.
Согласно подсчетам, за год удастся сэкономить продукты на сумму 150 млн. евро.
"Каждый житель ежегодно выбрасывает в среднем 141 кг еды", – уверяет Пакарклите.
До сих пор товары с указанием "лучше до" можно было отдать на благотворительность или переработать, те, которые уже непригодны для использования, утилизировали.
"Мы снижали цены на такие товары до указанной даты, старались заранее реализовать их", – сказала представитель магазинов Kubas Милда Геруле.
Представители торговых сетей говорят, что и без того старались выбрасывать как можно меньше продуктов.
"Мы иногда продавали товары за 10, за 20 центов", – сказала Геруле.
Торговые сети опасаются дополнительной ответственности.
"Интересно, кто возьмет на себя ответственность за отравления? Не просто так указывается дата. Другой момент, если бы производитель знал, что товар годен дольше, он указал бы другую дату", – сказал глава сети Norfа Дайнюс Дундулис.
С ним согласилась и представитель сети Kubas: "Мы не хотели бы, чтобы эти проблемы легли на наши плечи".