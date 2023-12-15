С января упраздняются названия деревень в городской черте Вильнюса

"Эти районы уже нельзя назвать сельскими, потому что за последние двадцать лет они интенсивно развивались. Наверное, многие из тех, кто здесь живет, даже не знают, что название бывшей деревни до сих пор где-то числится в реестрах", — сообщила Гайва Ауглене, руководитель подразделения землеустройства Вильнюсского городского самоуправления.
По ее словам, для жителей ничего не изменится, так как эти названия не отражены в адресах. Эти районы принадлежат к кварталам города Вильнюса, и город заботится об их инфраструктуре, содержании улиц, образовательных и дошкольных учреждениях.
Эти районы были присоединены к территории города в 1995-1996 годах, но во внутренних базах данных Регистра адресов они остались как сельские районы со своими названиями, так как не были упразднены и сняты с учета в соответствии с законом.
Однако жители двух сельских районов — деревень Салос и Неравай — имеют возможность выбрать, к какому городу они хотели бы присоединиться в качестве жилого района, поскольку эти районы примыкают и к Вильнюсу, и к Григишкяй.
По этому вопросу будет организовано несколько встреч с жителями. Согласно отчету, принадлежность к Вильнюсу или Григишкесу может повлиять на доступ к детскому саду или школе ближе к дому, и эксперты предлагают представителям этих местностей ответственно подойти к своему выбору.
Жители, желающие получить консультацию или задать вопрос о снятии с учета и регистрации этих сельских местностей, могут обратиться в местное самоуправление. Вскоре они смогут выразить свое мнение в электронном виде в рамках организованного для этого опроса.