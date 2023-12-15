С января упраздняются названия деревень в городской черте Вильнюса

"Эти районы уже нельзя назвать сельскими, потому что за последние двадцать лет они интенсивно развивались. Наверное, многие из тех, кто здесь живет, даже не знают, что название бывшей деревни до сих пор где-то числится в реестрах", — сообщила Гайва Ауглене, руководитель подразделения землеустройства Вильнюсского городского самоуправления.

По ее словам, для жителей ничего не изменится, так как эти названия не отражены в адресах. Эти районы принадлежат к кварталам города Вильнюса, и город заботится об их инфраструктуре, содержании улиц, образовательных и дошкольных учреждениях.

Эти районы были присоединены к территории города в 1995-1996 годах, но во внутренних базах данных Регистра адресов они остались как сельские районы со своими названиями, так как не были упразднены и сняты с учета в соответствии с законом.