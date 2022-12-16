Такие разрешения будут выдаваться как вновь прибывшим военным беженцам, так и уже находящимся в стране.

"Оцифровка этого процесса поможет сэкономить много времени украинским беженцам, а также помогающим им волонтерам, работникам муниципальных администраций", — сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Это можно сделать, не приходя в Департамент миграции, вам нужно только создать учетную запись с выбранным адресом электронной почты на сайте www.migracija.lt, заполнить заявление и предоставить необходимую информацию о себе.

После проверки и сопоставления имеющихся данных, сотрудники Департамента миграции выдадут цифровой вид на жительство со сроком действия с 5 марта следующего года до 4 марта 2024 года.

Иностранцы найдут полученный документ в своей учетной записи MIGRIS и смогут сохранить его на своих смарт-устройствах или распечатать.

Военные беженцы, недавно прибывшие в Литву и еще не зарегистрированные в Департаменте миграции, также смогут подать заявление на получение цифрового разрешения на временное проживание в Литве, подав электронное заявление, но такие лица должны будут посетить отдел обслуживания клиентов Департамента миграции один раз.

Все услуги по изменению и выдаче разрешений, выданных на основании временной защиты, предоставляются украинским военным военным беженцам бесплатно.

Вид на жительство, выданный на других основаниях, по-прежнему будет оформляться в виде пластиковых карт, за которые взимается фиксированная государственная пошлина.

С начала российского вторжения в Украину в Литве зарегистрировалась 71 тыс. 877 беженцев из Украины. В отношении абсолютного большинства из них - почти 68 тысяч. лиц - приняты решения о выдаче разрешений на временное проживание в Литве на основании временной защиты или гуманитарных соображений.

По данным Департамента миграции, 5082 человека покинули Литву или с ними невозможно связаться.

Приняты 2 тысячи 726 решений о прекращении рассмотрения заявлений, поскольку лица либо покинули Литву, либо подали заявления о выдаче временного вида на жительство по другим основаниям, как правило - работы.

23 лицам было отказано в виде на жительство в Литве после того, как выяснилось, что они не являются военными беженцами.