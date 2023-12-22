С января по всей Литве организуются протесты фермеров

Первые акции пройдут по всей Литве, позже планируют отправиться в Вильнюс.

"С 8 января мы начинаем акции протеста – с разжигания костров по всей Литве. После этого долго ждать не придется, цель – доехать с сельхозтехникой до Вильнюса", - сказал в четверг И. Хофманас.

"Главный посыл – изменить аграрную политику, не тушить огонь в сельской местности. И землевладельцы, литовцы, нападают на нас, выражаясь литературно. Проблем много", - отметил он.

По его словам, фермеры разочарованы политикой Министерства сельского хозяйства (МСХ), утверждая, что она "абсолютно неспособна решать проблемы".

И. Хофманас заверил, что среди требований фермеры еще раз потребуют увольнения министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса.

"Этот человек не способен решить (сельскохозяйственные проблемы). И если премьер-министр хочет облегчить бремя для себя, фермеров и общества в целом, она должна принять решение и заменить его", - сказал он.