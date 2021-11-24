С выходных центр вакцинации Litexpo будет работать дольше

По данным муниципалитета, такое решение было принято, потому что выросло число желающих привиться от COVID-19 (это произошло, когда разрешили прививаться третьей дозой вакцины).
В рабочие дни центр вакцинации будет работать с 8 до 20 ч., а в выходные с 9 до 19 ч.
Благодаря этому в день можно будет привить на 1000 человек больше, чем до сих пор.
На последней неделе в центре вакцинации прививали по 2000 человек в день. Зарегистрироваться на прививку можно по номеру 1808 или на сайте www.1808.lt.
Муниципалитет напоминает, что в столице Литвы действует больше 50 мест вакцинации, наиболее удобное место можно выбрать на сайте vakcina.vilnius.lt.
На Рождество - 24-26 декабря - центра вакцинации Litexpo работать не будет.
31 декабря он будет работать с 8 до 13 ч.
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