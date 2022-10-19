В сообщении Министерства внутренних дел отмечается, что командующий СОБ увольняется по соглашению сторон после того, как генерал представил заявление.

СОБ и все другие уставные службы имеют особую роль во время чрезвычайного положения, перед ними стоят задачи по обеспечению национальной безопасности, которые требуют координации действий, связи и доверия. Ко всем руководителям служб предъявляются одинаковые требования по постоянной готовности, доступности и обмену информацией. При принятии важных решений, касающихся подготовки сотрудников, обеспечения и управления угрозами, необходимо вовлечение всех без исключения служб, отвечающих за общественную безопасность.

Главу СОБ по предложению министра внутренних дел назначает и увольняет Правительство.