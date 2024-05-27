С середины мая в Вильнюсе изменился порядок оплаты штрафов за неоплату парковки

Юкнявичене сказала, что "желтые листы" - это не протоколы, а напоминание о неуплате сбора. Заплатить можно в течение 7 дней, или 168 часов.

"Заплатить придется столько, сколько парковка стоит в той зоне, где стоял автомобиль, за весь день. Если это зеленая зона - то не 30 центов в час, а 4 евро за день, если в желтой – 7 евро, если в красной – 20 евро, а если в синей – 40 евро. Если в течение недели деньги не будут заплачены, будет составлен протокол", - сказала она.