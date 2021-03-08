Таких самоуправлений, в которых показатель заболеваемости выше 500 случаев на 100 тыс. жителей, по словам министра, 8.
Как сказала А. Билотайте, хорошая новость состоит в том, что, несмотря на послабления, "ситуация стабилизировалась и даже немного улучшается" - скорость распространения пандемии сейчас отрицательная, снизилась смертность.
Правительство до 31 марта продлило карантин. Ограничение на передвижение между самоуправлениями страны действуют до 15 марта.
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