С сентября в общественном транспорте Вильнюса не останется бумажных билетов

Муниципальная компания JUDU („Услуги сообщения“) информирует, что бесконтактным способом, с помощью банковской карты или смартфона можно будет купить и одноразовый билет на проезд.
Водители бумажные билеты больше продавать не будут.
„Бесконтактная покупка билета в автобусе и троллейбусе сократит время поездки и повысит ее безопасность – водитель будет сконцентрирован только на вождении, не будет тратить время на остановках на продажу билетов. (...) Планируется, что каждый 5 пассажир будет покупать билеты бесконтактным способом“, – сказала ВРИО директора JUDU Лорета Левулите-Сташкявичене.
Если у пассажиров сохранились не использованные бумажные билеты, ими можно будет пользоваться и после 1 сентября.
На смену бумажным билетам, которые сейчас стоят 1 евро, придет более дешевый билет на 60 минут, купленный бесконтактным способом.