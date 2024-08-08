С сентября в общественном транспорте Вильнюса не останется бумажных билетов

Муниципальная компания JUDU („Услуги сообщения“) информирует, что бесконтактным способом, с помощью банковской карты или смартфона можно будет купить и одноразовый билет на проезд.

Водители бумажные билеты больше продавать не будут.

„Бесконтактная покупка билета в автобусе и троллейбусе сократит время поездки и повысит ее безопасность – водитель будет сконцентрирован только на вождении, не будет тратить время на остановках на продажу билетов. (...) Планируется, что каждый 5 пассажир будет покупать билеты бесконтактным способом“, – сказала ВРИО директора JUDU Лорета Левулите-Сташкявичене.