С сентября меняется расписание общественного транспорта в Вильнюсе

По словам представителя JUDU Лореты Левулите-Сташкявичене, всего с 1 сентября по рабочим дням в городе будет курсировать 607 единиц общественного транспорта (175 троллейбусов и 432 автобуса). В выходные и праздничные дни – 357 единиц (98 троллейбусов и 259 автобусов).

Что изменится с сентября?

Компания сообщает, что с сентября изменится расписание автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Кроме того, меняется расписание автобусов – 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 76, 87, 88, 89, 114, 115, маршрутов и расписание всех троллейбусов.

Во время некоторых рейсов автобус 69 маршрута будет ездить по ул. С.Станявучаус – как и до летнего расписания. А троллейбусы 16 маршрута будут курсировать дольше - и после 21 ч.