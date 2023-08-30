С сентября меняется расписание общественного транспорта в Вильнюсе

По словам представителя JUDU Лореты Левулите-Сташкявичене, всего с 1 сентября по рабочим дням в городе будет курсировать 607 единиц общественного транспорта (175 троллейбусов и 432 автобуса). В выходные и праздничные дни – 357 единиц (98 троллейбусов и 259 автобусов).
Что изменится с сентября?
Компания сообщает, что с сентября изменится расписание автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Кроме того, меняется расписание автобусов – 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 76, 87, 88, 89, 114, 115, маршрутов и расписание всех троллейбусов.
Во время некоторых рейсов автобус 69 маршрута будет ездить по ул. С.Станявучаус – как и до летнего расписания. А троллейбусы 16 маршрута будут курсировать дольше - и после 21 ч.
Кроме того, улучшается сообщение с Нижними Панеряй: для удобства жителей ул. Зуйкю, Юодшилю, Балтои Воке 9 автобус от ул. Зуйкю будет ездить до Салининкая. Автобус на этом маршруте будет дополнительно останавливаться на остановках Райстяляй, Райстялю мишкас, Келмиёс содай, Салининкай, Мелиораторю.
Жителям столицы напоминают, что с 28 августа изменилась трасса автобуса номер 120 Висоряй–Сантаришкес–ул. Жалюю Яжеру–Крижёкай – автобусы по пути в город заезжают к прогимназии Балсяй. Они дополнительно останавливаются на остановках Лаймос, Жалчу, Аустеёс и Жиню (в направлении города), но не останавливаются на остановках – Балсю, Рагучё и Рагес (в направлении города).
Вскоре появится новый маршрут – 125 Фабийонишкес–ул. Висорю– Байорай– ул. Мокслининку–Висоряй.