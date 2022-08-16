С сегодняшнего дня в Литве меняется порядок диагностирования коронавируса

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Со вторника меняется порядок тестирования – для диагностики COVID-19 будут действовать и результаты сделанных дома экспресс-тестов самоконтроля. После представления результата теста семейному врачу, тесты самоконтроля дадут возможность иметь отмеченную запись в e.sveikata, но на этом основании не формируется сертификат ЕС о том, что человек переболел.
Для представления результата теста не надо отправляться в лечебное учреждение. По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, запись о том, что человек переболел COVID-19, важна для более точной статистики и планирования прививок.
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