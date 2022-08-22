С сегодняшнего дня Департамент миграции возобновляет прием жителей в порядке живой очереди

Как сообщается, поскольку наибольший поток клиентов обслуживается в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй, специалисты в этих городах будут обслуживать клиентов в продленные часы работы и в выходные дни в августе: с понедельника по четверг с 7.30 до 18.30, по пятницам с 7.30-17.15, по субботам и воскресеньям - 7.30 -16.30.
Департамент приостановил обслуживание в порядке живой очереди для желающих заменить или получить новые паспорта с 4 июля, прием клиентов таким образом осуществлялся только в отделении в Вильнюсе.
В целях обеспечения бесперебойной выдачи паспортов заявления о выдаче или замене паспортов будут приниматься в августе только в общем порядке, то есть в течение одного месяца, заявления о срочной выдаче документов пока не принимаются.
Для желающих заказать паспорт в порядке особой срочности, то есть в этот же день, возможность живой очереди по-прежнему сохраняется только в Вильнюсе, в будние дни.
Выдача удостоверяющих личность карточек продолжится в обычном порядке – в течение месяца, пяти рабочих дней или одного рабочего дня. Обменять или получить новую карточку жители смогут после того, как встанут в живую очередь в любом отделении обслуживания клиентов ДМ.
По вопросам выдачи или замены личного документа можно обращаться в любой отдел обслуживания клиентов ДМ, независимо от задекларированного места жительства.
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