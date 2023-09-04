С сегодняшнего дня центральная улица Тракай стала пешеходной

Муниципалитет сообщает, что движение автомобилей решили ограничить, чтобы побудить гостей города и туристов не проезжать по центру Тракай, а ходить по нему пешком. На улице Караиму смогут ходить пешеходы и ездить велосипедисты. Это решение также освободит улицу от припаркованного транспорта.

Муниципалитет отмечает, что движение транспорта жителей и обслуживающего транспорта Старого города – на этом участке ул. Караиму – будет разрешено.