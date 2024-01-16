С работы уволят педагога, назвавшего литовский язык "собачьим"

После того как министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас подвергся критике за публичные рассуждения по поводу отказа от русскоязычных школ в Литве , политик говорит, что конкретных предложений по этому вопросу пока нет.

"Педагогический совет детского сада принял решение, что работница нарушила Кодекс педагогической этики, по обоюдному соглашению сторон она останется на работе до 19 января 2024 года", – указали представители Вильнюсского муниципалитета.

Портал lrytas.lt сообщает, что 16 января Вильнюсский муниципалитет сообщил, что она не будет работать со следующей недели.

"Я живу в Литве всю жизнь, ходила Я в русскую школу и дети пошли в русскую. Так что Украинцев и Белоруссов у нас немало, не думаю, что они пойдут в литовскую школу, учиться на собачьем языке", – за такой комментарий в фейсбуке (орфография сохранена) женщина должна была уйти с работы.

По словам министра, необходимо совершенствовать действующую систему, чтобы живущая в стране русскоязычная молодежь могла легче адаптироваться в обществе.

"Думаю, цель у всех одна – мы все хотим, чтобы русскоязычная молодежь как можно успешнее интегрировалась в Литве и смогла реализовать свои таланты. Так ли это сейчас? Мы видим это не всегда. Может ли быть лучше? Мы хотим искать ответы на этот вопрос вместе", - отметил Якштас.

Говоря о критике, высказанной его коллегами, министр отметил, что критика есть всегда, но критика и возникающие из-за нее дискуссии, по его словам, часто помогают найти лучшие решения.

"Дискуссии стали более активными, чем раньше. Я думаю, что эти обсуждения могут помочь найти некоторые решения", - сказал он.

На вопрос, не свидетельствует ли эта критика о том, что общество не готово к такому шагу, политик добавил, что пока не будет должной оценки, министерство не будет вносить никаких предложений или решений.