Старший специалист Клайпедского управления Департамента охраны природы Донатас Багочюс отстранен с занимаемой должности в связи с совершением грубого нарушения – он поделился служебной информацией о загрязнениях в море с третьими лицами, а это якобы лишило департамент возможности в будущем применить юридические действия в отношении нарушителя закона.
Журналисты Lietuvos rytas выяснили, что это третье лицо – министр охраны окружающей среды Гентвилас и позвонивший инспектору его советник Мариюс Гайлюс.
Старший советник главы Департамента охраны природы Каролис Вайткявичюс сказал, что "служащие не могут передавать служебную информацию третьим лицам".
Он подчеркнул - одно дело информация о происшествии, которую важно знать обществу, министру и прочим, а иное – служебная информация о расследовании, в которое никто не должен вмешиваться.
По данным журналистов, Багочюс пояснил советнику министра, что пилоты выяснили, что нефть загрязнила около 400 000 кв. м поверхности моря, вылилось около 480 литров нефти.
Инспектор предупредил, что это субъективная оценка, других данных у службы нет – представители Orlen Lietuva точную информацию об утечке не предоставили.
Инцидент в Бутинге произошел 28 декабря утром. Сообщалось, что на терминале Orlen Lietuva в Бутинге произошла утечка нефтепродуктов, длина пятна составляет около 4 км, ширина – около 100 м.
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