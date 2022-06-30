Изменения были приняты с учетом просьб жителей и занятости мест на парковках. Корректируют границы зон разной стоимости, предоставляют больше парковочных мест для жителей.

С 1 июля желтая зона будет в колонии Расу, в Шнипишкес, на Тускулену, Ринктинес, Шейминишкю. Зеленая зона охватит ул. Антакальнё, Жирмуну, Минтес, С.Жукауско, Й.Кубиляус, Жигё, Лакуну и Пелесос.

Корректируют границы некоторых зон:

С зеленой на желтую изменят зону на ул. А.Вивульскё, около парка Вингис, на ул. Шейминишкп и Спорто;

С зеленой на красную изменят места парковки на ул. В.Кудиркос, Малонёи, Пушу;

С желтой на красную изменят места парковки на ул. Крокувос, ул. Слуцко; С желтой на синюю изменят парковку на ул. Субачаус, A.Страздялё, Шв. Двасёс.

Удобнее всего платить за парковку с помощью приложений m.Parking, UniPark или Parkman. Можно также заказать оплату с помощью смс-сообщения, однако в данном случае оператор взимает дополнительную плату. Можно также оплатить стоянку в паркомате.

Изменения вступят в силу с 1 июля, все знаки должны заменить до 5 июля.