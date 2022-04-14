С пятницы в столичных школах отключают отопление

"Всю следующую неделю ученики будут отдыхать, а после каникул прогнозируют потепление. С учетом этого, в большей части вильнюсских школ отопление будет выключено", – сказал представитель муниципалитета Илья Каружис.
В 44 школах, где на будущей неделе будут проходить зачеты и другие проверки знаний, отопление отключать не будут.
В детских садах и в медучреждениях отопление будут отключать с учетом пожеланий их руководства.
Во всей столице отопительный сезон завершится во второй половине апреля, однако жители сами могут решать, когда отключать отопление в их домах. Важно только, чтобы такое решение не нарушило нормы гигиены.
Если больше половины жителей многоквартирного дома (50% + 1) согласны отключить отопление раньше срока, то следует информировать об это "Вильнюсские теплосети".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево
В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...
Министр обороны Литвы: рассуждения России о ядерном оружии "кажутся довольно странными", оно давно в Калининграде
Рассуждения России о размещении ядерного оружия в...
Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?
В Киеве на улицах стало больше машин и прохожих,...
В Вильнюсе тестирование на коронавирус будут проводить в поликлиниках
Поскольку заболеваемость COVID-19 снижается и...
В Литве - значительный рост цен на овощи, а хороших новостей пока нет
Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут,...