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Поскольку в Литве начинаются весенние каникулы, в большей части столичных школ с 15 апреля будет выключено отопление.
С пятницы в столичных школах отключают отопление
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"Всю следующую неделю ученики будут отдыхать, а после каникул прогнозируют потепление. С учетом этого, в большей части вильнюсских школ отопление будет выключено", – сказал представитель муниципалитета Илья Каружис.

В 44 школах, где на будущей неделе будут проходить зачеты и другие проверки знаний, отопление отключать не будут.

В детских садах и в медучреждениях отопление будут отключать с учетом пожеланий их руководства.

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Отопительный сезон в Литве завершится еще не скоро

Во всей столице отопительный сезон завершится во второй половине апреля, однако жители сами могут решать, когда отключать отопление в их домах. Важно только, чтобы такое решение не нарушило нормы гигиены.

Если больше половины жителей многоквартирного дома (50% + 1) согласны отключить отопление раньше срока, то следует информировать об это "Вильнюсские теплосети".

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