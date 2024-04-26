С пятницы погода пойдет на поправку: ждет летнее тепло

Мрачный циклон ушел, поэтому с пятницы установится зона высокого атмосферного давления. Днем будет больше солнца, особенно много прояснений прогнозируют на юге страны. Местами, в основном на северо-западе, еще возможны небольшие осадки. Днем будет 9–14 градусов тепла.

В субботу усилится действие антициклона, атмосферное давление станет еще выше, облака начнут рассеиваться. Ночью без осадков, утром местами туман. Ветра не будет. Ночью будет 1–6 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы много где заморозки до 0–5 градусов.

Днем будет облачно с прояснениями. На севере местами еще возможны дожди. Днем уже будет по-летнему тепло: во многих районах 14–18 градусов тепла, прохладнее будет на Куршской косе.