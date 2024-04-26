С пятницы погода пойдет на поправку: ждет летнее тепло

Мрачный циклон ушел, поэтому с пятницы установится зона высокого атмосферного давления. Днем будет больше солнца, особенно много прояснений прогнозируют на юге страны. Местами, в основном на северо-западе, еще возможны небольшие осадки. Днем будет 9–14 градусов тепла.
В субботу усилится действие антициклона, атмосферное давление станет еще выше, облака начнут рассеиваться. Ночью без осадков, утром местами туман. Ветра не будет. Ночью будет 1–6 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы много где заморозки до 0–5 градусов.
Днем будет облачно с прояснениями. На севере местами еще возможны дожди. Днем уже будет по-летнему тепло: во многих районах 14–18 градусов тепла, прохладнее будет на Куршской косе.
В воскресенье Литва попадет в западную – более теплую часть антициклона. Вероятность осадков невелика, будет светить солнце. Ночью будет 2–7 градусов тепла, но на поверхности почвы еще местами заморозки до 0–3 градусов.
Днем воздух прогреется до 16–19 градусов на востоке и 20–21 и даже 22 на юго-западе страны.
В начале следующей недели антициклон обусловит сухую и спокойную погоду. По ночам будет теплее, вероятность заморозков невелика. Днем будет по-летнему тепло.