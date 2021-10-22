Почти все крупные торговые сети намерены регулировать потоки покупателей с помощью корзинок. Только сеть Lidl решила впускать клиентов с "паспортами возможностей".
Между тем некоторые сети аптек возмущены решением правительства Литвы.
По словам главы компании Nemuno vaistinė, которой принадлежит сеть Camelia, Аушры Будрикене, площадь аптек обычно бывает до 59 кв. м, поэтому клиентам придется стоять на улице, будут очереди.
Она подчеркнула, что чаще всего в аптеки приходят люди с разными проблемами – это либо больные люди, либо люди с хроническими заболеваниями.
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