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Небольшие магазины и рынки, площадью менее 1500 кв. м, принимающие всех покупателей, с 22 октября должны регулировать потоки покупателей (на одного покупателя должно приходиться 30 кв. м торговой площади).
Lidl parduotuvė
Lidl parduotuvė

Почти все крупные торговые сети намерены регулировать потоки покупателей с помощью корзинок. Только сеть Lidl решила впускать клиентов с "паспортами возможностей".

Между тем некоторые сети аптек возмущены решением правительства Литвы.

По словам главы компании Nemuno vaistinė, которой принадлежит сеть Camelia, Аушры Будрикене, площадь аптек обычно бывает до 59 кв. м, поэтому клиентам придется стоять на улице, будут очереди.

Она подчеркнула, что чаще всего в аптеки приходят люди с разными проблемами – это либо больные люди, либо люди с хроническими заболеваниями.

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