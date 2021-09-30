"Действует общий принцип - все в помещениях должны быть в масках. Сейчас этот вопрос еще согласовывают с эпидемиологами – ведь ситуации могут быть разными, могут быть внутренние правила, если в коллективе все на 100% привиты, тогда, видимо, условия могут быть иными, но, я сомневаюсь, что такие места у нас есть. Сейчас установка такая - в помещениях все должны быть в масках", – сказал министр.

На следующей неделе, по словам Дулькиса, эпидемиологи решат вопрос ношения масок учениками начальной школы.

"Пока в сфере образования маски требуются для детей с 5 класса, но на следующей неделе в зависимости от эпидемиологической ситуации и ситуации в школах, еще будет решаться вопрос начальной школы", – сказал министр.

Он заверил, что пока не планируют возвращаться к введению требования носить только медицинских масок или респираторов в помещениях – можно использовать и иные маски.

"Маски обязательны. Каких-то дополнений и исключений нет. Акцентирую – если едим, пьем, это и без того понятно, маски снимаем, включая театр", – заметил он.

Дулькис повторил, что правительство настоятельно требует перейти на удаленную работу.