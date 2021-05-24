С Протасевичем в Минске задержали его девушку - студентку ЕГУ

Австрийская газета Der Standart сообщила со ссылкой на советника Тихоновской Франака Вечорку, что помимо Протасевича в Минске задержали еще одну россиянку. Как пояснил Вечорка Би-би-си, речь может идти о Софье Сапега, девушке Протасевича.

"София Сапега является гражданкой Российской Федерации и учится в ЕГУ на программе «Международное право и право Европейского союза». Возвращаясь с молодым человеком из отпуска, Софию в Вильнюсе ожидала предстоящая защита магистерской работы. В результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолёта студентка была задержана сотрудниками Управления Следственного комитета по г. Минску по надуманным и необоснованным обстоятельствам", - сообщает ЕГУ. Преподаватели и одногруппники подтверждают, что София отличается высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ.

Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнёрам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьёй Софии.

В настоящее время политическими заключёнными в Беларуси признаны студенты ЕГУ Мария (Марфа) Рабкова, Акихиро Гаевский-Ханада, а также выпускники Николай Дедок и Владимир Малаховский.

Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город — Владивосток — прим. Би-би-си), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал Би-би-си ее одногруппник, попросивший об анонимности.

По его словам, в Литве у Сапега был временный вид на жительство — так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник.

"Политикой не интересовалась, но переживала за судьбу родных для себя стран — Беларуси и России. Уверен, что задержание Софы имеет под собой только одну причину — оказать давление на Романа. Так как других причин объективно нет", — предположил он. По его данным, она не является активисткой.