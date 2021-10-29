С приближением длинных выходных на дорогах Литвы будут дежурить усиленные наряды полиции

Поскольку в эти дни большинство людей отправляется посетить могилы близких, на дорогах увеличатся транспортные потоки, движение станет более интенсивным, может вырасти количество краж из автомобилей, то полиция будет работать на основных кладбищах – регулировать движение, помогать водителям парковаться, будет патрулировать на подъездах к кладбищам, сообщил департамент.

На подъездах к кладбищам будут установлены временные дорожные знаки, которые водители обязаны соблюдать.

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По возможности должностные лица призывают пользоваться общественным транспортом.

В течение длинных выходных должностные лица будут проводить и рейды.

Основное внимание будет уделяться ношению отражающих свет элементов, будут проводить проверки трезвости и контроля скорости. Полиция также будет проверять лиц, находящихся на изоляции.

Будут проводиться и целевые рейды в торговых центрах и местах отдыха для проверки предоставления "паспортов возможностей", патрулирование в местах скопления людей.