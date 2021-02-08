С поста уходит глава администрации Вильнюсского муниципалитета Подярскис

По словам мэра столицы Литвы Ремигиюса Шимашюса, это еще одно доказательство того, что столица - кузница талантов.
"Деятельность Повиласа в сфере введения цифровых технологий, мотивирование не напоминают бюрократические. Я думаю, хозяйскую, современную и быструю руку ощутили все вильнюсцы. Бизнес, охотящийся на талантливых руководителей, тоже это заметил. Я рад, что Вильнюс воспитывает таланты", – сказал Шимашюс.
По словам мэра, нового главу администрации будут подыскивать тщательно, без спешки.
"За все время работы в команде муниципалитета – сначала на должности советника мэра, а потом главы администрации, удалось сделать очень много. Не мне оценивать мою же работу, я всегда знаю, что ее лучше всего оценят вильнюсцы, пусть они это и делают. Благодарю Ремигиюса за доверия и знаю, что город остается в хороших руках, преемственность работ будет обеспечена", – сказал Подярскис.
Главу администрации с поста должен снять горсовет.
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