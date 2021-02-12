По словам Петрайтиса, это политическое решение, которое было принято давно, когда решили найти виновного. Это решение не удивило.

"Мне предлагали покинуть пост главы НЦОЗ по взаимному соглашению. Были определенные условия. Мне предложили уйти, получить солидную компенсацию в обмен на непредоставление информации о работе Минздрава. Для меня это решение было бы самым простым, ведь до конца срока полномочий времени осталось немного. Видимо, кому-то это было бы на руку, ведь тогда ситуация "обнулилась бы". Но, как я говорил, я все время работал честно. Единственное, о чем я сожалею – это вовлечение работников центра в политический дискурс, эти люди работали день и ночь, чтобы справиться с ситуацией", – сказал Петрайтис.

По его словам, публичное мнение Минздрава о проблемах организации работы центра - необоснованное. Никаких аргументов не было, сказали лишь, что "все плохо". Не было и аргументов во время расследования, критиковались лишь публичные заявления главы центра.

DELFI напоминает, что глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что судьба Петрайтиса будет решена в феврале после дополнительного разговора. "Думаю, в феврале у нас будут какие-то новости с этого фронта", – сказал он 11 февраля.

Ранее министр призывал Петрайтиса уйти, но тот отказался, назвав критику необоснованной.