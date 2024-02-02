С понедельника жителям будут выдавать больше оранжевых пакетов

С начала 2024 года в Вильнюсе действует новый порядок сортировки отходов. Жители должны сортировать пищевые отходы. Для этого им бесплатно раздают оранжевые пакеты и многоразовые контейнеры. С 5 февраля меняется порядок раздачи средств для сортировки: для удобства вильнюсцев сразу будут выдавать по 3 упаковки оранжевых пакетов – этого должно хватить на 9 месяцев. Пакеты и емкости по-прежнему будут раздавать в мобильных пунктах, в староствах, на площадках по приему крупногабаритных отходов и в Вильнюсском муниципалитете с 11 до 14 ч., по рабочим дням, пишет портал madeinvilnius.lt.