С понедельника жителям будут выдавать больше оранжевых пакетов

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

С начала 2024 года в Вильнюсе действует новый порядок сортировки отходов. Жители должны сортировать пищевые отходы. Для этого им бесплатно раздают оранжевые пакеты и многоразовые контейнеры. С 5 февраля меняется порядок раздачи средств для сортировки: для удобства вильнюсцев сразу будут выдавать по 3 упаковки оранжевых пакетов – этого должно хватить на 9 месяцев. Пакеты и емкости по-прежнему будут раздавать в мобильных пунктах, в староствах, на площадках по приему крупногабаритных отходов и в Вильнюсском муниципалитете с 11 до 14 ч., по рабочим дням, пишет портал madeinvilnius.lt.

Новый порядок сортировки действует в столице с 1 января 2024 года.

До сих пор жителям выдавали по 1 упаковке оранжевых пакетов. Те жители, которые уже взяли одну упаковку пакетов и контейнер, смогут получить еще по 2 упаковки пакетов.

Напомним, что жители должны сортировать недоеденную пищи, очистки от овощей и фруктов, яичную скорлупу, кости, чайные пакетики и заварку, кофейную гущу и т.д. Заполненные оранжевые пакеты надо надежно завязать и бросить в общий контейнер.

Литва приняла директиву ЕС, требующую сортировать пищевые отходы. Подробности о новом порядке можно найти здесь https://atliekuetiketas.lt/

"Всего на одно домашнее хозяйство полагается 4 упаковки таких пакетов в год, это 100 оранжевых пакетов", – сказал директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.

За почти два месяца жителям Вильнюса раздали 93 000 комплектов для сортировки пищевых отходов (это 30% от общего количества).

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