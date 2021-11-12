Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала Delfi, что торговцы еще не рассматривали этот вопрос - как сделать так, чтобы все покупатели были в медицинских масках, поскольку не видели соответствующее постановление.

Она заметила, что визуально можно различить только то, что маска не из того материала, а вот разницу между медицинскими масками первого и второго типа заметить сложно, поэтому если узаконят маски конкретного типа, никто не будет снимать их с людей и выяснять, какого они образца.

Вайнене сказала, что после принятия такого постановления, людей в масках из ткани в магазины впускать не будут.

"Некоторые торговцы выдают покупателям медицинские маски на входе, есть всякие варианты. Единого порядка не будет. Каждый будет решать вопрос по-своему: захочет - предложит человеку маску, если не захочет - не предложит", – сказала глава ассоциации.

Представитель "Услуг сообщения" Морта Бичкаускайте отметила, что, по действующим правилам, пассажиры без масок должны были покинуть транспортное средство, такой порядок будет действовать и впредь, если пассажир будет без медицинской маски или респиратора.

С понедельника контролеры будут возить с собой маски и выдавать их пассажирам. Если пассажир не согласится надеть медицинскую маску, ему придется покинуть транспортное средство.

"Наша цель - не наказание, а предложение маски, которую полагается надевать по закону", – прибавила Бичкаускайте.