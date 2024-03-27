С понедельника важные перемены на дорогах – что надо знать

Водители должны помнить, что с 1 апреля скорость движения на магистральных дорогах увеличится до 130 км/ч, а на основных - до 120 км/ч.

Важно помнить, что с апреля начинается сезон использования летних шин. Это особенно важно помнить водителям, которые используют шипованные шины, их можно использовать только до 10 апреля (с 10 уже нельзя). За использование шипованной резины в неположенное время грозит штраф от 50 до 100 евро.

Несмотря на то, что на Пасху будет почти по-летнему тепло, эксперты рекомендуют не спешить со сменой шин на летние. Сразу после Пасхи может пойти снег, поэтому если вы планируете длительные поездки, спешить со сменой шин не стоит.

Кроме того, в этом году изменения ПДД совпадают с переходом на летнее время. Это значит, что те, кто отправится в поездку рано утром, выедут из дома в темноте и при более низкой температуре.