2024.06.03 07:51

С понедельника в Вильнюсском аэропорту меняется порядок движения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
С 3 июня в Вильнюсском аэропорту меняется порядок движения. Сообщается, что перед местом, где строят новый терминал для отбывающих, открывается новая стоянка для непродолжительной парковки, перенесут остановки общественного транспорта.

Литовские аэропорты сообщали, что на новую стоянку P2 переносят также стоянку такси и каршеринговых автомобилей, они будут здесь парковаться до конца реконструкции.

По данным Литовских аэропортов, это последний временный этап изменения порядка движения около Вильнюсского аэропорта.

С сентября движение около аэропорта в корне изменится, увеличится пропускная способность, поскольку после реконструкции откроют центральную площадь.

С 3 июня временно перенесут место въезда на новую автостоянку. Осенью, когда откроют стоянку, появится намного больше мест на стоянке Kiss & fly, а также в зоне для кратковременной парковки.

С осени все стоянки будут объединены в одну, это решение увеличит пропускную способность в два раза.

Пассажиров общественного транспорта информируют, что с 3 июня остановки будут только на Родуньской дороге (рядом с гостницей AirInn Vilnius и стоянкой P4).

Между тем остановка для междугороднего транспорта будет располагаться на ул. Ф.Вайткуса, а туристические автобусы смогут высаживать пассажиров на новой стоянке напротив нового терминала, строительство которого подходит к концу.

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