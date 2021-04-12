С понедельника в Вильнюсе регистрируют на прививку Pfizer и жителей 55-64 лет

"Пасхальные праздники не прошли без последствий – сегодня в Клинике "Сантарос" и в Вильнюсской городской клинической больнице заканчиваются места для болеющих COVID-19. И более половины – люди моложе 65 лет, поэтому мы должны ускорить эту вакцинацию", – отметила в распространенном в воскресенье пресс-релизе директор администрации столичного самоуправления Лина Коризене.

По ее словам, в Вильнюсском регионе коронавирусом заболевают все более молодые люди, и именно в группе 55-летних и старше много людей, входящих в приоритетные группы и по профессиям, которые еще не вакцинированы – учителя, должностные лица, работники торговых залов.

Мэрия отметила, что в в субботу и в воскресенье в Вильнюсе привито более 5,7 тыс. человек. В данный момент в столице привито 55% жителей старше 65 лет, с середины минувшей недели приглашали прививаться и должностных лиц, выполняющих контактную работу, работников торгового сектора и стратегических компаний.

В минувшую пятницу в Вильнюсе также начали прививать людей с недугами и их близких.

По сообщению самоуправления, вакцинация этих групп будет продолжаться, однако регистрироваться они смогут лишь с вечера вторника – с воскресенья до полудня понедельника будут регистрироваться лишь жители Вильнюса старше 65 лет.

По данным на воскресенье, в целом в Литве первой дозой вакцины от COVID-19 были привиты 477 тыс. 368 человек, двумя – 189 тыс. 272.

До сих пор Литва получила 717 тыс. 245 доз вакцины, все они распределены между прививочными центрами. В них до сих пор использованы 666 тыс. 640 доз.



Как зарегистрироваться?

Зарегистрироваться можно на сайте vakcina.vilnius.lt. Каждый может помочь близким или соседями сделать это с помощью услуг электронного банкинга. Желающие регистрироваться должны будут предоставить свой персональный код.

Также можно звонить по номеру столичного Центра обслуживания клиентов 19002 (плата за звонки не взимается), который консультирует по вопросу регистрации.

Регистрация 13–14 апреля

11 апреля, 16.00 – 12 апреля, 16.00 – лица старше 65 лет.

12 апреля, 16.00 – лица старше 55 лет (также и группа с 65 лет)

13 апреля с 16.00 – все приоритетные группы (работники стратегических предприятий, должностные лица, работники торговых залов, люди с недугами и лица, ухаживающие за близкими, лица старше 55 лет).