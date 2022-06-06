Появляется новая разметка:
A - только для общественного транспорта;
A+ - для общественного транспорта велосипедистов, водителей мопедов, легких квадроциклов и автомобилями с обозначением "Инвалид";
A+ с дополнительной разметкой будет доступна и для электромобилей, такси, мотоциклов и автомобилей, в которых едут больше 4 человек.
"Полоса A будет на тех участках, где нет въездов на стоянки общественного транспорта, без которых другие участники движения не могут безопасно объехать остановившийся автобус или троллейбус. TТакже полосы A будут на улицах с односторонним движением, только для общественного транспорта.
В будущем полосы A будут и на таких участках, где будут светофоры только для общественного транспорта", – сказал представитель "Услуг сообщения" Йонас Дамидавичюс.
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