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С 6 июня на дорогах столицы Литвы появились полосы A+. До сих пор полосы для общественного транспорта были двух типов: только для общественного транспорта и для общественного транспорта, такси, электромобилей и автомобилей в котором едут 4 и больше человек, сообщает madeinvilnius.lt.
Kelio ženklai ir maršrutinio transporto juosta Vilniaus Konstitucijos pr.
Kelio ženklai ir maršrutinio transporto juosta Vilniaus Konstitucijos pr.
© DELFI / Eglė Digrytė

Появляется новая разметка:

A - только для общественного транспорта;
A+ - для общественного транспорта велосипедистов, водителей мопедов, легких квадроциклов и автомобилями с обозначением "Инвалид";
A+ с дополнительной разметкой будет доступна и для электромобилей, такси, мотоциклов и автомобилей, в которых едут больше 4 человек.

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"Полоса A будет на тех участках, где нет въездов на стоянки общественного транспорта, без которых другие участники движения не могут безопасно объехать остановившийся автобус или троллейбус. TТакже полосы A будут на улицах с односторонним движением, только для общественного транспорта.

В будущем полосы A будут и на таких участках, где будут светофоры только для общественного транспорта", – сказал представитель "Услуг сообщения" Йонас Дамидавичюс.

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