Появляется новая разметка:

A - только для общественного транспорта;

A+ - для общественного транспорта велосипедистов, водителей мопедов, легких квадроциклов и автомобилями с обозначением "Инвалид";

A+ с дополнительной разметкой будет доступна и для электромобилей, такси, мотоциклов и автомобилей, в которых едут больше 4 человек.

"Полоса A будет на тех участках, где нет въездов на стоянки общественного транспорта, без которых другие участники движения не могут безопасно объехать остановившийся автобус или троллейбус. TТакже полосы A будут на улицах с односторонним движением, только для общественного транспорта.

В будущем полосы A будут и на таких участках, где будут светофоры только для общественного транспорта", – сказал представитель "Услуг сообщения" Йонас Дамидавичюс.