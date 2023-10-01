С понедельника в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта

Изменится:

Расписание следующих троллейбусных маршрутов по рабочим дням: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21;

Расписание следующих автобусных маршрутов по рабочим дням: 4G, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 52, 55, 56, 58, 68, 69, 73, 78, 82, 87, 88, 89;

Расписание следующих автобусных маршрутов в выходные дни: 57, 59.

ЗАО Transrevis постепенно обеспечивает все больше рейсов, поэтому со 2 октября в часы пик будут чаще курсировать автобусы 4G, 7, 43, 55, а автобусы 88 маршрута ­– весь день.