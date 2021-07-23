С понедельника в Литве в обязательном порядке будут тестировать больше работников

По данным Минздрава, периодически тестироваться надо водителям большегрузных машин, общественного транспорта, работникам компаний пассажирских перевозок, работникам сферы развлечений и досуга, культуры, организаторам мероприятий и обслуживающему персоналу.

Это требование коснется работников сферы общепита и розничной торговли. Кроме того, в эту группу входят военнослужащие и лица, работающие с нелегальными мигрантами и т.д.

По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, уже сейчас объемы тестирования растут из-за вступающего в силу требования.

"Мы видим рост масштабов тестирования, поэтому просим всех работников ответственно подходить к этому вопросу и регистрироваться заблаговременно", – сказала она.

Она напомнила, что привитым тестироваться не придется, поэтому призвала подумать об этом.

Обязательное тестирование жители должны проходить каждые 7-10 дней.

Регистрироваться надо на сайте 1808.lt. Пока тестирование будет бесплатным.

Если работник откажется от тестирования (если на то нет важной причины), он будет отстранен от работы без выплаты зарплаты, переведен на другую должность или будет работать удаленно. Вернуться на работу такой работник сможет после того, как сдаст тест и предъявит работодателю отрицательный результат.

